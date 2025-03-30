«Дать возможность молодому человеку»: Хабенский объяснил, зачем проводит премию МХТ

Константин Хабенский объяснил, зачем он проводит премию МХТ. Актер признался, что это необходимо делать ради молодежи.

По словам актера, церемония вручения «Премии Художественного театра» создана ради молодых и амбициозных талантов. По словам Хабенского, такие мероприятия дают возможность начинающим актерам поверить в себя на начале их творческого пути. Особенно Константин любит дерзких конкурсантов, именно поэтому он отметил выступление одного из конкурсантов: оно было ярким и неожиданным.

«Я сформулировал и для себя, наконец, для чего и зачем — не для того, чтобы дарить блага или какие-то дополнительные возможности, хотя это тоже есть в идее, а чтобы дать возможность молодому человеку, который начинает свой творческий путь, еще больше поверить в себя», — отметил Хабенский в беседе с Пятым каналом.

Константин подчеркнул, что ему важно помогать молодому поколению, мечтающему стать артистами. Такие церемонии награждения, по словам Хабенского, помогают молодежи самоутвердиться и понять, что необходимо дальше заниматься саморазвитием.

Кроме того, актер подчеркнул, что ему важно нести добро в массы через искусство.

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