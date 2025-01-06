Дочь Ольги Орловой назвали роботом из-за того, что она живет по расписанию. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Ольга Орлова рассказала подписчикам, что ее младшая дочь Анна не дождалась боя курантов и встретила Новый год во сне. По словам звездной матери, все дело из-за четкого расписания, которому следует ребенок.

«Она минута в минуту говорит всем бай-бай, встает и идет себе в комнату», — призналась Орлова.

В комментариях знаменитость раскритиковали и задали вопрос, почему ребенок должен следовать четкому графику.

«Минуту в минуту ложится спать, минуту в минуты кушает… Мне прям страшно, она что — робот?» — спросила одна из подписчиц.

Орлова в ответ призвала женщину не беспокоиться за ее дочь.

«Для вас лично это абсолютно безопасно», — заявила она.

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