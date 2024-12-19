«Для храбрости дали настойку»: Ольга Орлова показала фото после операции по замене хрусталиков
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Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова вышла на связь к подписчикам. Певица рассказала фанатам, что ей сделали операцию по замене хрусталиков.
Проконсультировавшись со специалистом, звезда приехала на операцию. Орлова сняла себя перед процедурой и рассказала, что ей пометили красной наклейкой глаз, над которым будут «работать».
«Мне для храбрости дали настойку, я ответила, что я и так храбрая и не волнуюсь, но сказали, чтобы давление не подскочило», — рассказала знаменитость.
После Ольга вышла на связь после хирургического вмешательства. Она показала фото с повязкой на глазу и подписью: «Готово!». Также Орлова опубликовала снимок с врачом, который проводил операцию. Он крепко обнял звездную пациентку. На кадре артистка выглядела бодрой и довольной.
Недавно Орлова пожаловалась на плохое зрение. Она призналась, что не видит ни вдали, ни вблизи. Многие предлагали Ольге сделать лазерную коррекцию зрения, но звезда отметила, что эта процедура ей не подходит.