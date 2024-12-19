«Для храбрости дали настойку»: Ольга Орлова показала фото после операции по замене хрусталиков

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова вышла на связь к подписчикам. Певица рассказала фанатам, что ей сделали операцию по замене хрусталиков.

Проконсультировавшись со специалистом, звезда приехала на операцию. Орлова сняла себя перед процедурой и рассказала, что ей пометили красной наклейкой глаз, над которым будут «работать».

«Мне для храбрости дали настойку, я ответила, что я и так храбрая и не волнуюсь, но сказали, чтобы давление не подскочило», — рассказала знаменитость.