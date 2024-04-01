Блогерша Оксана Самойлова удивила детей новостями о пятом ребенке. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

К международному дню смеха Оксана Самойлова решила разыграть своих детей и снять это на видео. На кадрах многодетная мать собрала всех детей и пообещала им подарки. Позже в кадре появляются розовые коробки, а когда дети открывают их, то обнаруживают внутри розовые детские сапожки и свитер.

«Это то, что изменит вашу жизнь навсегда», — прокомментировала подарки Самойлова.

Дети блогерши тут же поняли, что речь идет о пополнении в семье, однако старшая дочь Ариелла сразу заподозрила неладное.

«У нас будет еще один ребенок? Это не правда, ты такая тонкая как и была. Мы не верим», — начали кричать дети.

Джиган, который тоже был за кадром в этот момент, заявил, что детей не так просто разыграть.

«Их не облапошить», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова вступилась за дочь после критики бардака в ее комнате.