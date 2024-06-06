Дочь Николая Дроздова прокомментировала взыскание миллионов с компании отца

Известный телеведущий и зоолог Николай Дроздов не имел никакого отношения к финансовым делам телерадиокомпании АСС-ТВ. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на дочь Дроздова.

Как призналась женщина, Дроздов являлся приглашенным сотрудником, которому не всегда выплачивали обещанную зарплату.

«Папа всегда был приглашенным ведущим на зарплате, которую то платили, то нет. В последний год зарплату обещали, обещали, но не платили вообще», — поделилась наследница телеведущего.

Она также отметила, что АСС-ТВ является семейным бизнесом семейства Лапиных. В то же время сын владельцев компании должен был стать соведущим, а впоследствии — ведущим программ. Помимо этого, Дроздов периодически узнавал о принятых в организации решениях по факту их реализации. В качестве примера женщина привела ситуацию с открытием кафе в Останкино.

Ранее стало известно, что «Останкино» пытается взыскать 9 млн рублей с телекомпании Николая Дроздова. Поводом для разбирательств стал накопившийся с 2017 по 2018 год долг у компании зоолога по договору об оказании услуг.