Дочь Никиты Михалкова вышла в свет с детьми от режиссера Резо Гигинеишвили

Дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда вышла в свет вместе с детьми от бывшего мужа Резо Гигинеишвили. В последнее время она редко появляется на светских мероприятиях, но недавно решила сделать исключение.

Михалкову заметили вместе с 12-летней Ниной и 10-летним Иваном на новогоднем шоу про Дядю Степу, премьера которого была приурочена к 110-летию писателя Сергея Михалкова. Дети не только посмотрели представление, но и сфотографировались с постером, с помощью которого можно было узнать свой рост. Так выяснилось, что дочь Надежды уже догнала свою мать, а сын сейчас только 150 см.

Напомним, что в последний раз Михалкова выходила в свет в сентябре прошлого года. Тогда на премьере фильма «Звук свободы» журналисты рассмотрели на ее безымянном пальце кольцо, которое было похоже на обручальное. Однако комментировать слухи о тайной свадьбе или помолвке она не стала.

К слову, за грузинского режиссера Надежда вышла замуж в 2009 году. А спустя два года у них родилась дочь. В 2013 году в семье появился еще один ребенок, но сохранить союз у супругов даже ради наследников не получилось. Разошлись они довольно спокойно и без лишних скандалов. Они даже попытались сохранить дружеские отношения.

Однако, как оказалось, родные Надежды никогда особо не были в восторге от ее выбора. Например, ее знаменитый отец признался, что не скрывал, что был против брака дочери с Резо Гигинеишвили, но старался не вмешиваться.