Дочь ничего не знает: Клара Новикова отказалась знакомить ребенка с молодым любовником

Дочь 76-летней юмористки Клары Новиковой Мария Зерчанинова отреагировала на новость о молодом любовнике матери. Выяснилось, что она не знакома с ним.

В разговоре с журналистами по телефону Зерчанинова сказала: «Чего? О каком новом избраннике? У мамы?»

Она предположила, что родственница «пошутила» - в этом деле она «большой специалист». На уточняющий вопрос, стоит ли воспринимать заявление Новиковой всерьез, Зерчанинова сказала, что не следует относиться серьезно к любым публичным заявлениям матери. Если бы у артистки, действительно, был мужчина, она бы в этом призналась, подчеркнула дочь.

«Так что думаю, что это была шутка», - заключила она, но в целом заметила, что «ничего плохого нет».

Новикова сообщила о молодом любовнике во время творческого вечера в Москве. На вопрос журналистов о новом мужчине артистка попросила оставить ее в покое.