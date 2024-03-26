Дочь Марка Захарова проиграла суд за авторские права на произведения режиссера

Стало известно решение Мосгорсуда, рассмотревшего апелляцию дочери режиссера Марка Захарова. Напомним, родственница пыталась оспорить авторские права на произведения отца.

О решении Мосгорсуда сообщил Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Захарова пыталась через суд доказать, что договоры отца с ООО «МКАЯНА» и «КУЛИСА» недействительны. Первоначально ее иск рассматривал Тверской суд, но он отказал в удовлетворении требований наследницы Захарова.

Судом объяснено, что режиссер передал права при жизни: он получал деньги, не оспаривал договоры. Есть подписанные акты выполненных работ.

Более того, Захарова опоздала с подачей иска - срок давности по нему истек. По этим причинам в июле 2023 года Тверской суд отказал Захаровой в удовлетворении иска.

26 марта в Мосгорсуде рассматривалась апелляция родственницы. Судебная коллегия по гражданским делам оставила решение без изменения.

25 марта состоялось заседание суда по делу о разводе блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Истец и ответчик его пропустили.