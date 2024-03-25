Блогер Лерчек и Артем Чекалин не пришли на заседание суда по делу о разводе

Блогеры Лерчек (Валерия Чекалина) и Артем Чекалин не пришли на заседание суда по делу о разводе. Слушание было назначено на понедельник, 25 марта, но супруги его пропустили. Об этом сообщает Пятый канал.

Спустя месяц после закрытия последнего уголовного дела Чекалины приняли решение разойтись. Они не стали раскрывать фанатам причину, лишь попросили дать им немного времени. Напомним, что до этого ходило немало слухов о разладе в паре, но Валерия и Артем все опровергали, заявляя, что арест и трудности сделали их брак только крепче.

Тем не менее, в суд Лерчек все-таки обратилась с намерением поделить имущество и опеку над детьми. В разговоре с поклонниками она призналась, что ей крайне тяжело далось это решение. То же подчеркивал и Артем, обвиняя тех, кто лезет с ним с расспросами, в желании «пляски на костях».

По какой же причине супруги не пришли на предварительное слушание 25 марта, остается пока загадкой. Есть вероятность, что они смогли все-таки помириться, и развода не будет. Однако также не исключено, что у них просто возникли какие-то трудности. Комментарии по этому поводу они пока не давали.

Ранее муж Лерчек Артем Чекалин подарил ей швейцарские часы за три миллиона рублей.