Дочь Любови Успенской забеременеет с помощью бараньих яиц

33-летняя Татьяна Плаксина заявляла, что в 2023 году будет мамой. Однако у девушки до сих пор нет возлюбленного и тем более признаков беременности.

Любовь Успенская призналась, что знает секрет, который поможет дочери. Имея сильное желание понянчить внуков, Успенская обратится к бараньим яйцам.

Дело в том, что бараньи яйца — афродизиак. Как только на порог вступит потенциальный жених Плаксиной, будет использован этот деликатес.

Однако певица пожаловалась, что «уже мужчины перевелись». Упоминая о своих четырех браках, Успенская отметила, что они были никудышными.

Ранее мы писали, что между Успенской и её дочерью началась война.