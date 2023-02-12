11:13, 12 февраля 2023
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Дочь Любови Успенской забеременеет с помощью бараньих яиц
Фото: freepik
33-летняя Татьяна Плаксина заявляла, что в 2023 году будет мамой. Однако у девушки до сих пор нет возлюбленного и тем более признаков беременности.
Любовь Успенская призналась, что знает секрет, который поможет дочери. Имея сильное желание понянчить внуков, Успенская обратится к бараньим яйцам.
Дело в том, что бараньи яйца — афродизиак. Как только на порог вступит потенциальный жених Плаксиной, будет использован этот деликатес.
Однако певица пожаловалась, что «уже мужчины перевелись». Упоминая о своих четырех браках, Успенская отметила, что они были никудышными.
Ранее мы писали, что между Успенской и её дочерью началась война.
Источник фото:freepik
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги:
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