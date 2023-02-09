«Теперь мне действительно страшно»: между Успенской и её дочерью началась война
Любовь Успенская и её дочь Татьяна Плаксина переживают серьезный кризис отношений .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@zemliaki_mse»
Буквально несколько дней назад в сети появилось видео совместного музыкального проекта Любови Успенской и её дочери Татьяны Плаксиной.
Казалось, что мать и её тридцатилетнее дитя оставили все проблемы и обиды в прошлом.
Тем не менее, злые языки утверждают, что одно музыкальное видео не может являться доказательством возобновления отношений между звездой шансона и молодой авангардисткой.
Основным аргументом в свою пользу поклонники творчества Успенской приводят громкие фразы, которыми разбрасывались Плаксина в адрес своей звёздный мамы: «Поверьте, я долго молчала, но теперь мне действительно страшно! Домработница схватила меня, по приказу мамы заперла на ключ!
А мама в это время кричала, что вызовет санитаров и они заберут меня в психушку» – рассказывала молодая исполнительница в одном известном телешоу.
Многие также замечают, что на всех светских мероприятиях две родственницы даже не стоят друг к другу близко и никогда не обнимаются, а когда Успенская старается прикоснуться к дочери – та раздраженно отстраняется.
- Многие уверены, что война между двумя певицами не прекращалась, а совместное видео – лишь попытка бросить пыль в глаза аудитории.