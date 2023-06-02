Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в платье с прорезями показала горячие танцы с мулатом

Татьяна Плаксина вот уже пару лет активно пытается строить карьеру в шоу-бизнесе. С этим ей помогает звездная мама. Любовь Успенская не только устраивает дочери выступления, но и работает над ее образом. Так, молодая певица становится все более раскрепощенной с каждым появлением в публичном пространстве.

Недавно артистка опубликовала новое фото в весьма откровенном наряде, после которого в Сети появилось немало слухов о том, что она все-таки исполнила мечту и сделала себе пластику груди. Но на этом Татьяна не перестала удивлять поклонников. В Сети появилось видео, на котором Плаксина в платье с разрезами и прорезями танцевала с неизвестным мулатом. Мужчина, не стесняясь, трогал вокалистку и заигрывал с ней.