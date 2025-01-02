Дочь Любови Успенской Плаксина опубликовала первые фото в 2025 году: позировала в платье на ковре
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Дочь Любови Успенской опубликовала первые фото в 2025 году. Татьяна Плаксина устроила фотоссесию на ковре из шкуры волка.
Долгое время певица предпочитала не появляться в социальных сетях. Однако под конец года вновь начала размещать на странице снимки и видео. А в первый день нового года Татьяна решила порадовать поклонников свежей фотосессией. Она позировала в черном блестящем платье на ковре.
«Я всех добрых людей поздравляю с Новым годом! Давайте будем самыми счастливыми. И творить красоту во всем, ведь она, конечно же, спасет мир вместе с добротой. Обнимаю крепко», - обратилась Плаксина к подписчикам. Но комментарии она закрыла.
Напомним, что конец 2024 года выдался для семьи Успенской непростым. Осенью звезда шансона сообщила, что ее единственная дочь пропала. Версии были самые разные. Предполагалось даже, что ее похитили. Однако довольно быстро Татьяна нашлась в Израиле. Она дала скандальное интервью, в котором призналась, что устала находиться под гнетом матери. В итоге Плаксину вернули в Россию, а через некоторое время она вновь стала появляться в компании Любови Залмановны на светских мероприятиях, будто ничего не было.
Ранее Татьяна Плаксина откровенно рассказала о своем побеге из дома матери.