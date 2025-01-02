Дочь Любови Успенской Плаксина опубликовала первые фото в 2025 году: позировала в платье на ковре

Дочь Любови Успенской опубликовала первые фото в 2025 году. Татьяна Плаксина устроила фотоссесию на ковре из шкуры волка.

Долгое время певица предпочитала не появляться в социальных сетях. Однако под конец года вновь начала размещать на странице снимки и видео. А в первый день нового года Татьяна решила порадовать поклонников свежей фотосессией. Она позировала в черном блестящем платье на ковре.

«Я всех добрых людей поздравляю с Новым годом! Давайте будем самыми счастливыми. И творить красоту во всем, ведь она, конечно же, спасет мир вместе с добротой. Обнимаю крепко», - обратилась Плаксина к подписчикам. Но комментарии она закрыла.