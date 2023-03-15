Дочь Любови Полищук уволена из театра на Малой Бронной, в котором служила с 2007 года

Дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта уволена из штата театра на Малой Бронной. В нем артистка служила 15 лет – с 2007 года.

Сначала ее уволили из штата и оставили на договоре.

«Но на договоре я не обязана приходить и играть в спектаклях в те дни, когда они запланированы», - объяснила актриса.

После нескольких несовпадений ее графика и расписания спектаклей Мариэтта решила «окончательно прекратить сотрудничество».

«Теперь трудовая книжка лежит в папке с папками, где хранятся документы», - поделилась артистка, заявив, что ей нравится ситуация, при которой она «никому ничего не должна».

Недавно дочь Полищук снялась в сериале «Раневская». Она сыграла персонажа в разных возрастах. Ее героиня так же, как и Полищук, большую часть жизни посвятила театру.

Ранее сообщалось, что актриса Любовь Полищук могла умереть из-за неосторожного поступка актера Андрея Миронова. Сейчас стало известно, что на съемках эпизода танго он уронил партнершу на бетонный пол.