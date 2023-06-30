Дочь Любови Полищук Мариэтта рассказала о ссоре с братом Алексеем Макаровым из-за квартиры

Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук в своем последнем интервью заговорила на личные темы.

Об этом сообщает Экспресс газета.

Актриса, прославившаяся ролью в многосерийной картине «Раневская», рассказала, что ее мать Любовь Полищук была великой актрисой, способной сыграть любую роль. Теперь девушка чувствует ответственность за фамилию, поэтому не может совершать опрометчивые поступки, чтобы не позорить честь мамы.

Также Мариэтта опровергла слухи о конфликте с братом — сыном Любови Полищук от отца-актера — Алексеем Макаровым.

Она сообщила, что ссоры не было, а имущественный разговор завязался из-за другой квартиры, где жила Мариэтта.

Ходят слухи, что Алексей Макаров обижался на маму из-за того, что его воспитанием преимущественно занималась бабушка из Омска. Кстати, ей он посвятил множество постов в социальных сетях.

При этом с сестрой актер никогда не публиковал фотографии. Он вообще ничего о ней не говорил. Мариэтта в интервью также рассказала, почему родственники носят разные фамилии. Так, ее фамилия состоит из памяти матери — Полищук, и отца — художника Сергея Цигаля.

Недавно мы писали, что 51-летний сын Любови Полищук Алексей Макаров тайно женился на стюардессе, отношения с которой скрывал больше трех лет.