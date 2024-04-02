Дочь лидера «Руки Вверх!» Жукова рассказала, как отец потерял ее мать
Дочь лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова Ника рассказала, как однажды отец потерял ее мать. Ее слова приводит «Мослента».
Как призналась 15-летняя наследница артиста, забавный случай произошел во время отдыха в Испании.
«В один день решили пойти на прогулку в парк. Гуляли, общались и вдруг заметили, что по дороге потеряли маму. Папа отправился ее искать, и тут начался ливень. Нам с братом почему-то стало так смешно! Мы веселились, бегали и прыгали под проливным дождем, пока мама не нашлась», - поделилась Ника.
Девушка отметила, что запомнила этот момент навсегда.
Напомним, у Сергея Жукова и Регины Бурд есть четверо общих детей: помимо Ники пара воспитывает 13-летнего Энджела, 9-летнего Мирона и трехмесячного Эвана. Дочь и старший сын лидера «Руки Вверх!» принимают участие в разных телепроектах, помогают в принадлежащей семье кондитерской, а также снимаются в кино и озвучивают мультфильмы.
Ранее сообщалось, что Сергей Жуков проиграл суд за права на фонограммы песен группы «Руки Вверх!».