Дочь Ларисы Гузеевой Ольгу заметили в аэропорту Тбилиси с грудничком на руках

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой. Недавно телезнаменитость была замечена в аэропорту Тбилиси вместе с дочерью Ольгой Бухаровой. 25-летняя девушка несла на руках грудничка, пишет StarHit.

Однако сама 66-летняя ведущая «Давай поженимся», которая редко рассказывает на публике о своих близких, никак не прокомментировала возможное пополнение в семье.

Известно только, что в последнее время наследница Гузеевой ведет довольно закрытый образ жизни.

Единственная дочь Ларисы Гузеевой родилась, когда самой актрисе был 41 год. Отцом девочки стал московский ресторатор Игорь Бухаров. У Ольги есть родной брат Георгий, который старше ее на 9 лет. Ранее сообщалось, что брат и сестра поддерживают дружеские отношения.

Что касается пребывания Гузеевой и ее дочери в аэропорту Тбилиси, откуда они должны были вылететь в Москву, тут не обошлось без конфликта. Известная телеведущая устроила скандал из-за мест в бизнес-классе. Подробнее об этом мы писали здесь.