Дочь Ларисы Голубкиной не смогла пройти за гробом матери и скрылась в храме

Дочь актрисы Ларисы Голубкиной Мария не смогла пройти за гробом матери из-за журналистов. Репортеры перегородили ей дорогу, так что родственница молча развернулась и скрылась в храме.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

После выноса гроба из храма Святителя Николая на Трех горах следом проследовала дочь. Предполагалось, что все сядут в машины и отправятся на Троекуровское кладбище. Однако процессию нарушили журналисты.

Когда гроб погрузили в машину, они решили, что все закончилось. Фотографы бросились снимать Марию Голубкину, но та, увидев столпотворение, не стала устраивать скандал и проследовала к другому выходу.

Гости поразились стойкости актрисы. Известно, что на Троекуровское кладбище журналистов не пустят.

Ранее сообщалось, что 83-летнюю актрису Веру Алентову с трудом узнали на прощании с Голубкиной.