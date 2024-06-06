Дочь Кирилла Сафонова от первого брака показала фото умершей в 42 года матери

Дочь актера Кирилла Сафонова от первого брака показала архивное фото матери. Женщина скончалась, когда ей было 42 года. Сейчас Сафонов счастлив в браке с певицей Сашей Савельевой. Однако его первой супругой была женщина по имени Елена.

Когда они поженились в 1991 году, ей было всего 16 лет. А спустя три года после свадьбы у пары родилась дочь Анастасия. В браке Кирилл и Елена прожили 10 лет, после чего решили развестись. Причина расставания не раскрывалась, но они разошлись без скандалов. Актер признавался, что благодарен бывшей жене за все.

Елена последние годы жизни была в Израиле. Она вновь вышла замуж, но в 42 года она неожиданно скончалась. Ее второй супруг делился, что у женщины была алкогольная зависимость, которую она не хотела признавать.

6 июня – годовщина смерти Елены. Как отметила ее дочь, уже шесть лет каждый день она скучает по маме. Анастасия опубликовала архивное фото родительницы, на котором она была молодая и счастливая.