Дочь Ивана Урганта разрешила новому бойфренду сфотографировать себя полуголой

Приемная дочь Ивана Урганта, Эрика Куталия, родившаяся от первого мужа нынешней супруги актера Натальи Кикнадзе, с 2015 года живет то в Англии, то в США. Скромности девушке точно не занимать.

Недавно Эрика вновь взбудоражила общественность своими откровенными изображениями.

На этот раз на фотографии она засветилась со своим новым возлюбленным, имя которого пока не называет. Её ухажёр тоже, судя по всему, пожелал остаться инкогнито: на снимках он прячет лицо.

Само изображение носит в какой-то степени эротический характер. Мужчина, приобняв дочь Урганта, приподнимает её джинсовую юбку, выставляя напоказ все прелести девушки. Стоит заметить, что 22-летняя девушка не из робких и делится откровенными фотографиями достаточно часто. То снимется в прозрачном платье, то выложит в Сеть старые фото в белье и чулках.

Ранее портал «Страсти» писал, что Эрика снялась вместе со своим (уже бывшим) парнем, чернокожим красавцем Мусой.