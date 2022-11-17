Дочь телеведущего Ивана Урганта снялась в чулках и мини-юбке

Эрика Куталия опубликовала очередное откровенное фото из серии «потеряла саму себя».

Приемная дочь Ивана Урганта, родившаяся от первого мужа нынешней супруги актера Натальи Кикнадзе, 22-летняя Эрика с 2015 года живет то в Англии, то в США.

Три года назад она представила своим подписчикам в Сети нового темнокожего бойфренда Мусу.

Вместе с Мусой девушка принимала участие в разного рода акциях в защиту темнокожего населения Соединенных Штатов, однако весной 2021 года пара рассталась.

Похоже, сейчас Эрика находится в сложном поиске себя, а, если судить по последним фото, и новых знакомств.

Однако многих подписчиков смутил шокирующий стиль и откровенные позы начинающего искусствоведа (Эрика закончила факультет современного искусства в нью-йоркской школе дизайна).

« Зачем так много пошлости? Ты же не всегда была такой?» – недоумевают виртуальные поклонники.