Дочь Иосифа Пригожина Даная решила рассказать о стоимости пластических операций, об этом сообщает StarHit.

В 2022 году Даная Пригожина родила сына, после этого дочери продюсера Иосифа Пригожина удалось скинуть 30 кг, однако она все равно осталась недовольна своей фигурой.

Вскоре Даная легла под нож пластического хирурга. Девушка призналась, что сделала сразу несколько операций: абдоминопластику с переносом пупка, ушиванием диастаза и липосакцией живота и боков.

«Чувствую я себя прекрасно. Меня на следующий день выписали. Могу точно сказать, что доктор меня хвалит. Болей сильных я не ощущала, все достаточно терпимо… Ну и это того стоило», — рассказала она.

По словам дочери Пригожина, результат операций виден уже сейчас. А отеки и окончательное преображение наступит через 6−8 месяцев. Назвала Даная и стоимость операций.

«Стоимость такого комплексного вмешательства, как у меня, составляет 1 миллион рублей», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская высказалась о противниках пластики.