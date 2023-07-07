Дочь Иннокентия Смоктуновского раскрыла главную тайну отца

Наследница Иннокентия Смоктуновского рассказала, почему он сменил фамилию.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

Дочь Иннокентия Мария Смоктуновская рассказала тайну прославленного отца, о которой он сам не любил вспоминать. Женщина сообщила, что при рождении отец носил другую фамилию — Смоктунович.

Он родился в простой семье, где никто не мечтал о славе. Во время войны Иннокентия призвали под Курскую дугу. Ни разу 18-летний юноша не был ранен, но попал в плен, откуда сбежал.

Как известно, на многих бывших пленных лежало клеймо. Долгое время после окончания войны Иннокентий боялся ареста. Мария вспомнила историю, когда отец договорился обмениваться с другом, который также был в плену, телеграммами с фразой «Дядя Вася чувствует себя хорошо», однако в один момент папа не получил письма.

Тогда Иннокентий собрался и уехал в Норильск, где сменил фамилию, «чтобы лучше затеряться» и не чувствовать опасность от преследования советской власти. Там же артист устроился служить в драматический театр.

Напомним, дочь Иннокентия работает в Музее МХАТа. До кончины папы она строила карьеру балерины и даже пробовала себя в роли актрисы, однако теперь посвятила себя сохранению памяти о великом отце.

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