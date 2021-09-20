Внучка Смоктуновского объяснила, почему дети артиста оказались в психиатрической больнице
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Фото: Кадр из фильма «Маленькие трагедии»
Анастасия, дочь Филиппа Смоктуновского, хотя и не отрицает, что у отца была зависимость, однако, считает, что причина проблем отца и тетки в другом. Филиппа пришлось госпитализировать после того, как он перестал есть и выходить из дома.
По мнению Анастасии, причиной стал сильный стресс — несколько лет назад умерла ее мать, что стало для него большим ударом, от которого он не оправился. Об этом она рассказала в эфире «Звезды сошлись» на «НТВ».
Кроме того, она отметила, что у Марии, ее тети, зависимости не было, и она ничего не употребляла, однако тоже оказалась в больнице.
Людмила Поргина, которая также стала гостем программы, заявила, что думает иначе.
«Я помню то время, когда наш Иннокентий Смоктуновский был великим и известным, и было такое содружество на реке Клязьме, где жили Григорий Горин, Смоктуновский, и тогда уже сказали Смоктуновскому: "Иннокентий, осторожно, ваши дети принимают наркотики". Они сбили себе свою иммунку. Они не очень здоровы», — заявила она.
Кроме того, она напомнила, что после смерти Смоктуновского его вдова осталась практически без средств к существованию, и дети не помогли ей.
«Когда умер Иннокентий Смоктуновский, то она осталась без содержания. И тогда в Санкт-Петербурге актер Рудольф Фурманов нашел женщину-бизнесменшу, которая ей давала деньги на жизнь. Понимаете?
И мне очень странно, что дети великого артиста, ни Мария, ни Филипп, не понесли самого главного, что есть в Библии, — почитай отца и мать. И прими их на себя».
Фото: Global Look press