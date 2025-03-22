Дочь Голубкиной унаследует от матери квартиру в Москве за 27 млн рублей

Актриса Лариса Голубкина умерла 22 марта после продолжительной борьбы с болезнью Вальденстрёма — редким злокачественным заболеванием системы крови. У звезды «Гусарской баллады» осталась квартира неподалеку от Театра Армии в Москве: недвижимость, скорее всего, достанется ее дочери, Марии Голубкиной.

С середины 1970-х артистка жила в двухкомнатной квартире на Селезневской улице. По соседству, в «однушке», проживал ее супруг Андрей Миронов. После его смерти звезда решила соединить две жилплощади, оставив неизменным кабинет мужа в память о нем.

Юрист Иван Соловьев отметил в разговоре с aif.ru, что, если нет завещания, квартира достанется наследникам первой линии. К ним относится единственная дочь артистки Мария Миронова.

По прошествии шести месяцев при предоставлении соответствующих документов человек получает свидетельство о праве на наследование.

Артистка стала законной владелицей жилплощади только в 2013 году. Сейчас, согласно данным из открытых источников, такая квартира стоит около 27 млн рублей.

Ранее актер Станислав Садальский рассказал, что Лариса Голубкина похудела до 30 кг перед смертью.