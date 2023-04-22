Дочь Глюкозы заявила об уходе из школы

Старшая дочь певицы Глюкозы Лидия заканчивает 9 класс. Подросток ищет себя, экспериментирует не только в имидже, но и в карьере, передает Пятый канал.

Оказалось, что юная девушка планирует уйти из школы, поскольку устала от учёбы. В планах Лидии — обучение финансовой грамотности. Девушка призналась, что ЕГЭ всегда успеет сдать, а вот восстановить нервы — нет. Лидия хочет уделять время необходимым лично для нее предметам, а также работать.

Лидия начала плотно заниматься музыкальной карьерой. Девушка сама пишет песни и выпускает композиции под псевдонимом «Рэй». Выпуск первого альбома планируется в июле.

Ранее мы писали, что Глюкоза имеет проблемы со здоровьем.