Дочь Глюкозы не просто так избегает людных мест: у девушки серьезные проблемы с психикой

Дочь певицы Глюкозы поделилась серьезными проблемами со здоровьем, из-за которых ей пришлось обратиться к психологу. 16-летняя девушка рассказала о тревожности и панических атаках. Об этом сообщает News.ru.

Лидия Чистякова, известная также под псевдонимом Ray!, призналась, что ходит к психологу. Звездная наследница прибегла к помощи специалиста из-за того, что она некомфортно чувствует себя в общественных местах. Девушка нередко сталкивается с паническими атаками.

В связи с этой проблемой дочь Глюкозы даже стала отказываться от походов по магазинам и ужинов в больших ресторанах.

«Мне легче, если со мной есть кто-то из друзей. Я не люблю, когда посторонние люди будто на меня набрасываются, близко подходят», – пояснила она.

Лидия Чистякова отметила, что во время панических атак у нее может учащаться пульс, а также возникать неконтролируемое чувство угрозы.

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