Дочь Филиппа Киркорова нарушила устав школы в Дубае после жалоб на ее поведение

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория вышла на связь из элитной школы в Дубае, куда ее вместе с братом недавно перевел звездный отец. Несмотря на строгую дисциплину в учебном заведении, девочка нарушает правила. Например, проносит телефон на занятия.

В соцсетях Алла-Виктория опубликовала фото, сделанные на уроках. На них она запечатлела, как они с братом учат французский язык. Впрочем, съемка в школе запрещена. В уставе прописано, что ученики могут пользоваться гаджетами только после занятий и всего час. Об этом журналистам рассказывал Киркоров, сравнивая правила с кадетским училищем.

К слову, Филипп также делился — в элитной школе недовольны поведением Аллы-Виктории. Звездный отец связывает это с переходным возрастом и верит, что непослушание пройдет, когда дочь повзрослеет.

А пока школьница нарушает правила, активно ведет блог и выставляет пародии на отца, из-за которых некоторые пользовали ее критикуют, считая, что ребенок не должен смеяться над родителем.

Ранее Филипп Киркоров вышел в свет с новой спутницей.