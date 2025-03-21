Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория не смогла сдержать слез у гроба дедушки

В Москве 21 марта прощаются с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Проводить певца в последний путь приехали самые близкие ему люди. Внучка звезды Алла-Виктория не смогла сдержать слез, увидев гроб дедушки.

На похороны сын артиста Филипп Киркоров приехал вместе с детьми — 12-летним Мартином и 13-летней Аллой-Викторией. Наследница экс-супруга Примадонны учится в Дубае, но приехала в Москву поддержать близких.

Корреспондент NEWS.ru сообщил, что девочка не смогла сдержать слез, увидев гроб деда. Алла-Виктория закрыла лицо рукой вопреки накатывающим рыданиям.

Король поп-эстрады вместе с детьми шел около гроба с детьми. В руках у родственников Киркорова-старшего были белые розы.

Напомним, артист умер 18 марта из-за сердечно-сосудистой недостаточности. Незадолго до этого у певца обострились проблемы со здоровьем. Отца Филиппа Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище недалеко от центральной аллеи. Рядом расположены могилы певца Бориса Моисеева, актрисы Ирины Мирошниченко, модельера Валентина Юдашкина.