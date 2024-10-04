Дочь Филиппа Киркорова в шутку намекнула, что отец был на вечеринках P. Diddy

Алла-Виктория записала и опубликовала видео, на котором троллит отца. Девочка в шутку намекнула, что артист был на вечеринках рэпера P. Diddy. Американца обвиняют в проведении развратных мероприятий с участием несовершеннолетних.

Наследница известного российского певца любит подшутить над отцом. В этот раз она решила последовать модному тренду и записать видео о скандальной вечеринке P. Diddy.

В ролике Алла-Виктория выразила надежду на то, что ее любимого артиста нет в списке звезд, которые посещали тусовки американца. Затем она раскрыла, что имеет в виду отца. После этого школьница изобразила Киркорова с намеком на то, что он все-таки там был.

Ранее экс-солистка «Тату» Лена Катина заявила, что была на вечеринке P. Diddy. По ее словам, она не заметила ничего странного в мероприятии и самом артисте.