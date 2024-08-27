Дочь Евгения Цыганова сообщила, что Юлия Снигирь помогает ей выбирать наряды

Дочь Евгения Цыганова рассказала, что Юлия Снигирь помогает ей выбирать наряды. Об этом сообщает Woman.ru.

Полина Цыганова пошла по стопам Евгения, развивая себя в актерстве. При этом она избегает светских мероприятий и не считает нужным следовать модным трендам. Как выяснилось, Полина доверяет в вопросах моды избраннице отца. По ее мнению, у Юлии прекрасный вкус, который вдохновляет на стильные эксперименты.

«Мы иногда можем прислать друг другу что-то веселое, например, что этот Новый год надо встречать в золоте или что-нибудь подобное. И потом скидывать в шутку золотые вещи. Такое бывает», — высказалась Полина.

Ранее кинокритик оценил Снигирь в первом трейлере «Преступления и наказания». Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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