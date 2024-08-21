Дочь Елены Воробей перенесла операцию: появились первые кадры из больничной палаты
© Ivanov Sergey/East News
21-летняя дочь юмористки Елены Воробей перенесла очередную операцию. В прошлом году Софии понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы исправить сколиоз. Что случилось с девушкой в этот раз – пока неизвестно.
В личном блоге Воробей вышла на связь с поклонниками и показала кадры из больничной палаты дочери. Раскрывать подробности пребывания Софии в больнице она не стала, но призналась, что операция длилась несколько часов.
«Любим тебя и знаем, что ты в надежных профессиональных руках! Вчера эти часы ожидания во время операции и после — казались бесконечными! Но все уже позади. Только позитивный настрой…» - сообщила Елена Воробей.
В комментариях фанаты юмористки пожелали ее дочери скорейшего выздоровления и легкого восстановления после операции.
Напомним, что София – единственная дочь артистки. Она появилась на свет, когда Воробей была в отношениях с возлюбленным Игорем. Но даже после рождения девочки он так и не позвал Елену замуж.
Ранее Елена Воробей показала себя без фильтров.