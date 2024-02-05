Дочь Екатерины Климовой не может переехать к бойфренду из-за запрета мамы: «Пока кольца нет»

Актриса Екатерина Климова запретила взрослой дочери переезжать к бойфренду из-за отсутствия кольца на пальце. Звездная мама уверена, что сначала девушка должна получить предложение руки и сердца, а уже потом она может жить вместе с женихом.

Елизавета Хорошилова уже давно встречается с 21-летним музыкантом Александром Петренко. Недавно влюбленные даже впервые вышли в свет. На красной дорожке они не скрывали чувств друг к другу и активно позировали фотографам. Впрочем, пока о свадьбе молодые люди предпочитают не заговаривать. Журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ дочь Климовой призналась, что сейчас в ее планах поступить в магистратуру на режиссера.

Сама же Екатерина рассказала, что Елизавета замуж на данный момент не хочет. По ее словам, она не спешит.

«Они общаются, но о свадьбе пока ничего не говорят», - поделилась актриса.

Но, как оказалось, без свадьбы Хорошилова не сможет начать жить вместе с бойфрендом, а все из-за матери. Она рассказала, что Климова поставила запрет, так как ей важно знать намерения потенциального жениха.

«Не разрешают мне, пока кольца нет. Пока мама не будет уверена, что ответственность за меня перекладывается на другого человека, она меня не отпустит», - объяснила Елизавета.

Ранее Екатерина Климова была замечена с бывшим возлюбленным Романом Архиповым.