Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко из-за травмы пропустила соревнования. Об этом стало известно из соцсетей.

Милана, одна из дочерей Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, получила травму. Сначала родители отвезли девочку на восстановительные процедуры из-за проблем перед тренировкой. По словам бывшей модели, у дочери просто «забились мышцы».

Однако после успешной терапии, семью Тарасовых снова ждала беда — Милана подвернула ногу.

«Только мы обрадовались — бесились, прыгали, и она ножку подвернула. Сейчас лучше, потренировались даже. Но очень расстроилась, что не смогла выступить на соревнованиях, до сих пор поддерживаем», — заявила Костенко.

Напомним, Анастасия Костенко является матерью четырех детей. В феврале 2024 года у них родился сын Ярослав.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Костенко заговорила о разводе и пожелала мудрости матерям.