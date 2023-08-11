Дочь Дмитрия Маликова подаст в суд на ИП из Калуги из-за пошива одежды

Дочь Дмитрия Маликова Стефания подаст в суд на ИП из Калуги из-за пошива одежды. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на мать девушки Елену Маликову.

Как сообщил Telegram-канал Mash, бизнесмен из Калуги подал в суд раньше. Предприниматель утверждает, что компания Маликовой Dressbystesha не выплатила ему 136 тысяч рублей за пошив одежды.

Елена сообщила, что дочь открыла компанию в 2020 году. У организации есть магазин с собственным производством, но иногда из-за большого объема работы, Стефания заказывает пошив у сторонних компаний. В этот раз она обратилась к ИП из Калуги.

По словам матери, общение проходило через подставное лицо – Евгению. Она рассказала о своем производстве в Московской области.

«Получив аванс, не пошила и не передала заказчику ни одной заказанной вещи», — подчеркнула Елена Маликова.

В середине июля компания Маликовой направила ИП из Калуги досудебную претензию, в которой указали, что аванс в размере порядка 100 тысяч рублей был перечислен, но сами заказанные изделия не были пошиты, хотя срок стоял до 1 мая 2023 года. В документе от бизнесмена потребовали возврата аванса. В противном случае компания пообещала обратиться в Арбитражный суд Москвы.

Елена Маликова сообщила, что сейчас готовятся документы о взыскании аванса, которые будут направлены в суд в ближайшее время.

Ранее Дмитрий Маликов прокомментировал новости об иске против его дочери Стефании.