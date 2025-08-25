Дочь Бабушкиной и Дужникова ответила хейтерам, обвиняющим ее в поступлении во МХАТ по блату

Дочь актеров Кристины Бабушкиной и Станислава Дужникова решила вернуть фамилию отца. Устинья планирует взять двойную фамилию Орловская-Дужникова и уже сменила ее в соцсетях, сообщает Kp.ru.

Девушка также стала объектом травли в соцсетях после поступления в Школу-студию МХАТ в мастерскую Е.А. Писарева. Поводом для нападок стали ее звездные родители. Но Устинья опровергает обвинения в «блате».

На эти выпады наследница ответила развернутым видео, в котором иронично назвала происходящее «любимым цирком». Она признала проблемы с дикцией, но пояснила, что они часто усугубляются при съемке на фронтальную камеру.

«Да, у меня есть проблемы с дикцией, я немного шепелявлю, а еще, когда я разговариваю с фронтальной камеры, у меня есть вредная привычка вытягивать вперед губы, отчего дикция объективно становится хуже», — заявила она.

Устинья подчеркнула, что ее поступление — это результат тяжелого труда.

«Я огромное множество раз говорила о том, что я пахала как черт, чтобы поступить. И я не знаю, как в других мастерских, но в моей блат не работает, и если бы я Евгению Санычу [Писареву] не понравилась, он бы меня не взял», — убежденно заявила наследница актерской династии.

Она также добавила, что ее реальные навыки должны развеять все сомнения. Она уверена, что люди не критиковали бы ее, если бы слышали, как она поет и читает.

