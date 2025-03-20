Дочь артиста балета Михаила Барышникова Анна снялась в новом голливудском фильме о русских. Для актрисы это первая главная роль. В журнале Variety назвали ее игру блистательной.

По всей видимости, после успеха «Аноры» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в американском кино началась эта русских. В Техасе прошел фестиваль, на котором представили новую киноленту, в которой сюжет вновь разворачивается вокруг русскоговорящих героев в США. Главную роль в проекте отдали Анне Барышниковой, у которой до этого в фильмографии не было выдающихся работ.

Фильм «Идиотка» представили Джулия Фокс, Камила Мендес и сама Анна. Отметим, что это был первый за долгое время выход в свет наследницы Барышникова. Не исключено, что теперь актриса будет появляться на публике чаще.

Напомним, что Анну родила вторая жена Барышникова Лиза Райнхарт, которая тоже была танцовщицей. Изначально родители думали, что она станет артисткой балета, но девушка выбрала карьеру актрисы.

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