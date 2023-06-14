Дочь Анны Самохиной публично высмеяла Дмитрия Нагиева и заявила, что он недостоин ее матери

Уже много лет Дмитрий Нагиев считается главным секс-символом страны. Мужчина имеет множество поклонниц, а самого его нередко подозревают в романах с известными актрисами. Несмотря на повышенное внимание к себе, телеведущий никогда не затрагивает тему личной жизни в медийном пространстве. Однако на днях некоторые подробности о нем все-таки появились в Сети.

Роман умершей актрисы Анны Самохиной и Дмитрия до сих пор многих интересует. Публика теряется в догадках о том, были ли их отношения искренними, или это всего лишь пиар-история. Несмотря на то, что телеведущий неоднократно признавался в любви к артистке, ее дочь убеждена в обратном. По мнению наследницы Анны, знаменитостей связывала только дружба. Об этом она сообщила в эфире шоу «Секрет на миллион».

«Местечковая питерская звезда, а моя мама была звезда», — заявила дочь Самохиной.

Сам Дмитрий пока никак не комментировал подобное высказывание в свой адрес.

Ранее мы писали о том, что Нагиев был замечен с родственницей Аллы Пугачевой за границей. Подробности смотрите в этой статье.