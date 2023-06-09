Дмитрий Нагиев был замечен с родственницей Аллы Пугачевой за границей

Уехавшего из России телеведущего Дмитрия Нагиева заметили в Америке с родственницей певицы Аллы Пугачевой, Аленой Красновой.

Об этом сообщает Экспресс газета.

После февральских событий телеведущий решил покинуть страну, оставив работу и близких. Куда именно переехал Нагиев, неизвестно, ведь он совсем перестал появляться на публике. Только иногда артист публикует фотографии в своем личном блоге.

Жена внука Примадонны Никиты Преснякова Алена Краснова в настоящий момент вместе с мужем проживает в Лос-Анджелесе. На днях она показала, что проводит время в компании Нагиева.

На видео Краснова идет по дорожке, демонстрируя стройную фигуру, ей навстречу двигается мужчина, похожий на Дмитрия Нагиева. Далее актер в красном костюме начинает танцевать и заигрывать с девушкой.

Напомним, как стало известно, актер Дмитрий Нагиев и блогер Настя Ивлеева стали самыми дорогими звездами для рекламы.

Ранее мы писали, что Дмитрий Нагиев снимается в новой комедии вместе с Яном Цапником и Дарьей Петриченко.