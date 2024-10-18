Дочь Анатолия Папанова рассказала про отношения Андрея Миронова с отцом. Об этом сообщает Пятый канал.

Анатолий Папанов и Андрей Миронов играли вместе во многих фильмах, но в жизни они не были друзьями. По словам Елены Папановой, Миронов был младше коллеги на 19 лет, и разница в возрасте препятствовала их общению. Также артисты обладали разными характерами.

«Андрей Александрович Миронов, по-моему, все-таки был тусовщиком. У них там Александр Анатольевич Ширвиндт, Державин, Захаров, Горин, Арканов… А папа — нет. И он еще по гороскопу Скорпион… Кстати, этот знак очень ему подходит: он и самоед был, и скрытный, и весь в себе», — высказалась Елена.

Елена добавила, что отец не любил веселье и вечеринки: он все свое время проводил с семьей.

Отметим, что Папанов и Миронов ушли из жизни с разницей в несколько дней в 1987 году.

Ранее дочь Анатолия Папанова допустила появление актера в фильмах с помощью дипфейка. Подробности читайте в этой новости.

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