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13:38, 04 января 2023
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Дочь Анастасии Заворотнюк ответила, почему не афишировала беременность

Дочь Анастасии Заворотнюк ответила, почему не афишировала беременность

Фото: Freepik.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая уехала из России в Дубай и оставила мать целиком на мужа Петра Чернышова, заявила о беременности. Откровения прозвучали в ответ на поздравления подписчицы.

Любопытная женщина поинтересовалась у Заворотнюк, почему про пополнение в семье нигде не афишировалось.

Девушка ответила: «Я втихаря. Сразу после февральских событий мы решили, что надо успеть до конца света».

Ранее дочь Заворотнюк сообщила, что в ОАЭ она постоянно простужается. Кроме того, в Новый год Анна пила только детское шампанское. Все признаки указывали на то, что она находится в интересном положении.

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