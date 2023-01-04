13:38, 04 января 2023
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Дочь Анастасии Заворотнюк ответила, почему не афишировала беременность
Фото: Freepik.com
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая уехала из России в Дубай и оставила мать целиком на мужа Петра Чернышова, заявила о беременности. Откровения прозвучали в ответ на поздравления подписчицы.
Любопытная женщина поинтересовалась у Заворотнюк, почему про пополнение в семье нигде не афишировалось.
Девушка ответила: «Я втихаря. Сразу после февральских событий мы решили, что надо успеть до конца света».
Ранее дочь Заворотнюк сообщила, что в ОАЭ она постоянно простужается. Кроме того, в Новый год Анна пила только детское шампанское. Все признаки указывали на то, что она находится в интересном положении.
Источник фото:Freepik.com
Источник:BLITZ+
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: