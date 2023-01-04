Дочь Анастасии Заворотнюк ответила, почему не афишировала беременность

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая уехала из России в Дубай и оставила мать целиком на мужа Петра Чернышова, заявила о беременности. Откровения прозвучали в ответ на поздравления подписчицы.

Любопытная женщина поинтересовалась у Заворотнюк, почему про пополнение в семье нигде не афишировалось.

Девушка ответила: «Я втихаря. Сразу после февральских событий мы решили, что надо успеть до конца света».

Ранее дочь Заворотнюк сообщила, что в ОАЭ она постоянно простужается. Кроме того, в Новый год Анна пила только детское шампанское. Все признаки указывали на то, что она находится в интересном положении.