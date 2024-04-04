Дочь Анастасии Заворотнюк не вернется в Россию к больной матери в ближайшее время: модель озвучила причину

Модель Анна Заворотнюк приняла решение не возвращаться в Россию в ближайшее время. Вместо встречи с родными она решила отдохнуть в Испании вместе с мужем. Об этом она сообщила в личном блоге.

Уже довольно долгое время дочь актрисы Анастасии Заворотнюк не живет в Москве. Вместе с возлюбленным она перебралась в ОАЭ, поэтому домой прилетает лишь несколько раз в год. Недавно она вновь навестила родных в России, после чего вернулась в Дубай. Поклонники надеялись, что это ненадолго, и Анна вскоре вновь купит билет на самолет. Однако она поспешила огорчить аудиторию. Оказалось, что в ближайшее время маму и остальных близких она не увидит.

Блогер призналась, что собирается отдохнуть вместе с избранником в Европе. Поездка запланирована на май. Сейчас супруги занимаются подготовкой необходимых документов.

«Предстоит подобрать отель для нашей будущей поездки. Это одна из любимых частей путешествия», - поделилась Анна.

Напомним, что мама модели уже несколько лет тяжело больна, из-за чего не появляется на публике. У нее выявили рак головного мозга еще в 2019 году. И с тех пор она пытается бороться. По последним данным, в 2023 году муж Анастасии забрал ее из элитной клиники в Москве обратно домой. О состоянии актрисы ничего неизвестно.

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