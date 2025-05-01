Дочь Анастасии Волочковой отменила медовый месяц: названа причина

Анастасия Волочкова сообщила, что 19-летняя дочь отказалась от медового месяца. Слова балерины приводит Пятый канал.

19-летняя дочь Волочковой вышла замуж за Никиту Григоряна. Торжество прошло в Санкт-Петербурге, а его организацией занималась балерина. Она настояла на вечеринке в стиле «Гэтсби» и на присутствии СМИ среди гостей. В беседе с журналистами Анастасия сообщила, что наследница отказалась от медового месяца. Для пары самое главное — это венчание, которое состоялось еще до торжества.

«Ариадна с Никитой, вроде, вообще не собираются медовый месяц проводить. Для них самое главное — венчание, которое прошло в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины. Они этому событию придали большое значение, а через пару дней у нас была свадьба в особняке Мясникова», — высказалась знаменитость.

Балерина уточнила: если наследница все-таки соберется в свадебное путешествие, то она обязательно расскажет об этом публике.

Как сообщали СМИ, во время торжества Волочкова подралась с Никитой и со скандалом покинула свадьбу. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский рассказал о ревности Волочковой на свадьбе 19-летней дочки.