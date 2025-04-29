Завидует и хочет сама замуж? Психолог объяснил поведение Волочковой на свадьбе дочки

В конце апреля 2025 года состоялась свадьба 19-летней дочки Анастасии Волочковой. Однако, по данным СМИ, торжество прошло не без скандалов. Якобы балерина подралась с избранником дочки, а затем покинула мероприятие. Психолог Станислав Самбурский убежден, что поведение Волочковой можно объяснить ревностью: Анастасия, привыкшая блистать на сцене, в тот вечер была не в центре внимания, а это для артистов болезненно. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Для артистов публика — второй кислород. И вдруг в какой-то момент эти лучи начинают перемещаться. У артистов, звёзд, публичных личностей страх потерять внимание окружающих особенно силён. Их профессия построена на любви зрителей, на восхищении. И поэтому страх старения, страх утраты привлекательности — это не просто личная история. Это история о потере самого основания своей жизни и профессиональной деградации», — высказался эксперт.

В психологии есть понятие нарциссической травмы. Звучит пугающе, но по сути это ситуация, когда человек сталкивается с потерей ощущения собственной ценности через признание окружающих. Это не значит, что он плохой или эгоистичный. Это значит, что ему сложно почувствовать свою значимость без внешнего подтверждения.

«Когда Анастасия Волочкова увидела, что теперь в центре внимания дочь, молодая, красивая, счастливая, а её самой как будто не замечают — это могло пробудить старую боль: «Меня больше не любят так, как раньше». Она в прошлом — прима Большого театра, и потеря этого статуса однозначно болезненный момент. Это сложно пережить, даже если с детства твердят, что у балерины век не долог. Если учесть, что жених дочери Никита — привлекательный молодой человек, но при этом не проявляющий интереса к Волочковой, внутренний отклик мог стать ещё острее: ведь отказ внимания от противоположного пола часто бессознательно воспринимается как подтверждение своей «бесполезности». Ситуация с Анастасией Волочковой напоминает нам о том, что мы все — живые люди. И за внешним блеском звёзд, за уверенными улыбками часто прячутся тонкие, ранимые чувства», — пояснил психолог.