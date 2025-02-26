Дочь Анастасии Волочковой объяснила, почему взяла псевдоним

19-летняя дочь Анастасии Волочковой взяла псевдоним, устав от публичности. Об этом сообщает Kp.ru.

Ариадна Волочкова, в отличие от звездной мамы, является редкой гостьей светских мероприятий и избегает общения с прессой. По словам девушки, она не выбирала жизнь в публичной семье, поэтому, став взрослой, пошла по иному пути. Дочь Волочковой считает себя обычным человеком и сторонится звездных замашек.

«Будучи уже взрослым человеком, я имею право выбрать иной путь. Жить на виду — это не то, чего бы я хотела для своих детей. Я добираюсь до университета не на «Майбахе», а, как все студенты, на метро и автобусе. Я хочу вести жизнь обычного человека», — высказалась она.

По словам девушки, она отказалась от громкой фамилии, чтобы добиться успеха самостоятельно. Взяв псевдоним, Волочкова освоила актерскую сферу и гордится своим достижением.

«Работаю на студии, записываю дубляж для фильмов и мультфильмов. Я взяла псевдоним, работаю под ним. Так что в этом не было ни капли участия моей мамы или моей звездной фамилии. В будущем я и детей хочу научить зарабатывать своим трудом, а не наличием известного имени», — резюмировала она.

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