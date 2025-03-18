Опубликовано 18 марта 2025, 19:021 мин.
Дочь Алсу снялась на отдыхе в Дубае и получила комплименты от фанатов
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Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова показала свежие фотографии с отдыха. Вместе с подругой она улетела в Дубай.
Снимки 16-летняя девушка опубликовала в социальных сетях. В кадре она позировала с распущенными светлыми волосами в облегающем наряде без бретелек, подчеркнувшем ее талию.
Подписчики Микеллы тут же бросились хвалить ее и обсыпали девушку комплиментами. «Волшебная», «Просто невероятная», — писали они.
Ранее мы писали о том, что Алсу высказалась про свадьбу после громкого развода с отцом Микеллы бизнесменом Яном Абрамовым.
Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин