Дочь Алены Яковлевой столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после страшного ДТП

В 2018 году с дочерью актрисы Алены Яковлевой Марией произошло несчастье. В Таиланде ее сбил мотоциклист. К счастью, ей удалось выжить в ДТП, однако последствия аварии преследуют ее до сих пор.

Мария призналась, что та поездка была одной из лучших в ее жизни, но она стоила ей стопроцентного зрения. Даже спустя четыре года девушка не смогла полностью восстановиться, и теперь в ее сумочке всегда лежат очки. Она рассказала, что даже дома не может теперь обойтись без них.

К счастью, в остальном здоровье Марии полностью в порядке, а к ношению очков она уже даже привыкла.

Напомним, что летом дочь Алены Яковлевой впервые стала мамой. Мария Козакова родила от актера Ивана Замотаева девочку, которую назвала необычным именем Иванна. Звездная бабушка после появления внучки на свет до сих пор не может нарадоваться. Яковлева призналась, что каждую свободную минуту мчится к малышке. «Работающие бабушки меня поймут, какую радость испытываешь при общении с малышами», - поделилась актриса.

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