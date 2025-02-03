Дочь Александра Градского подала в суд на коммунальщиков

Дочь народного артиста РФ Александра Градского Мария подала иск в суд к московским коммунальщикам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Тверском суде Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

Наследница композитора обратилась с иском к московскому «Жилищнику» с требованием возмещения имущественного вреда. По существу иск будет рассмотрен в марте, суть требований в настоящий момент неизвестна.

Предполагается, что иск связан с потом в квартире Марии, ответственность за который она возложила на коммунальные службы, оценив ущерб в 5,4 млн рублей.

Напомним, 26 ноября 2021 года Александр Градский был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы с подозрением на инсульт, оказался в реанимации, а ночью 28 ноября умер на 73-м году жизни от ишемического инсульта, не приходя в сознание.

Семья музыканта с того момента занята судебными тяжбами о разделе наследства. В августе минувшего года московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску третьей жены композитора Александра Градского Ольги Градской (Фартышевой) к детям Даниилу и Марии Градским и вдове Марине Градской (Коташенко) о спорах, связанных с наследованием. Женщина была недовольна, что певец ничего ей не завещал. Она требовала от вдовы народного артиста РФ Марии Коташенко и ее детей Марии и Даниила часть наследства.

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