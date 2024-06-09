Дочь актрисы Маргариты Тереховой рассказала о выписке матери из больницы. Об этом сообщает Kp.ru.

В конце мая артистка Маргарита Терехова попала в Боткинскую больницу. Сообщалось, что 81-летнюю звезду советского кино госпитализировали из-за проблем с ЖКТ. Однако позже дочь актрисы опровергла эту информацию.

«У неё не было никакого желудочно-кишечного кровотечения, о чем все написали. Совершенно другой диагноз. Сейчас всё в порядке», — рассказала она.

Анна Терехова призналась, что сейчас ее мать находится дома, где продолжает лечение.

«Мама уже дома. Всё нормально. Мама всего три дня провела в больнице», — объяснила она.

Напомним, Маргарита Терехова страдает болезнью Альцгеймера. Женщина находится под постоянным присмотром сиделки. Ее дочь рассказывала, что мать не разговаривает, а лишь кивает в ответ.

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