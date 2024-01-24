Актриса Екатерина Климова не стала скрывать, чем занимаются ее дети. Об этом сообщает «Вечерний курьер».

24 января актрисе Екатерине Климовой исполняется 46 лет. Сейчас знаменитость не замужем, однако до этого она трижды женилась. Первым супругом звезды стал ювелир Илья Хорошилов. В этом браке у пары родилась дочь Елизавета. Сейчас девочка является студенткой факультета журналистики МГУ. Елизавета увлекается большим теннисом и играет в театральном кружке.

В 2004 году актриса вышла замуж за коллегу по сцене Игоря Петренко. В браке, продлившемся почти 10 лет, у супругов родилось двое сыновей: Матвей и Корней. Известно, что старший сын пишет музыку, недавно он поступил в Театральную школу Олега Табакова. Корней тоже увлекается искусством — фотографирует и снимает видеоролики.

В третьем браке Екатерины Климовой с Гелой Месхи у нее родилась дочь Изабелла. Отмечается, что девочка хочет пойти по стопам матери. Сейчас Изабелла занимается в театральной студии, поет и танцует.

Ранее мы писали о том, что актриса Елена Бирюкова отдыхает в Таиланде с бывшим мужем Екатерины Климовой.